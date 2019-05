Všichni útočníci ze Srí Lanky jsou zadrženi či mrtví, oznámila tamní policie

Podle srílanských úřadů spáchalo velikonoční sebevražedné útoky na kostely a hotely devět islamistů, kteří byli všichni domácího původu. Tak jako k dalším velkým teroristickým útokům ve světě se i k těm na Srí Lance přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), nepředložila pro to ale žádné hodnověrné důkazy.

Bezpečnostní složky zatkly v souvislosti s útoky přes 150 lidí, jsou mezi nimi i cizinci ze Sýrie a Egypta. V zemi bylo po útocích nasazeno na 10 tisíc vojáků, kteří prováděli prohlídky a dohlíželi na bezpečnost u svatostánků.

Do škol se vrací život, duchovní vyzvali ke klidu

Do některých škol, které byly od útoků zavřené, se postupně vrací výuka. „Rozhodla jsem se syna neposílat do školy, dokud se situace v zemi neuklidní. Ve škole je ochranka, rozhodli jsme se spolu s dalšími rodiči jí přijít pomoci s hlídáním školy, nicméně naše děti do školy nepošleme, dokud si nebudeme jistí, že je zde bezpečno,“ uvedla matka jednoho ze studentů Sujeeva Dissanayakeová.