Příbuzní obětí Francova režimu se bojí, že se jejich blízkým nedostane řádných pohřbů

Diktátor Franco je mrtvý už 44 let, přesto rozděluje Španěly dodnes. Většina obyvatel země hledí do budoucna, některým ale může nedělní hlasování zasáhnout do ryze osobní minulosti. „Dostat se k příbuzným a zajistit jim řádný pohřeb je pro rodinu povinnost,“ je přesvědčený Daniel Galán, jehož dědeček Miguel je jednou z obětí Francova režimu.

„Zabili je nespravedlivě. Jsou hozeni do masových hrobů bez jakéhokoliv respektu a odsouzeni k zapomnění,“ pokračuje Daniel. Ostatky jeho dědečka byly donedávna skryté v jednom z masových hrobů, pro uložení do toho řádného stačí testy DNA. Daniel má slíbený příspěvek od úřadů, teď se ale bojí, že o něj po volbách přijde.

Exhumace umožnili nyní vládnoucí socialisté před víc než dekádou, ale bez státního příspěvku. Pravice se k nim stavěla zády a teď chce otevírání hrobů po volbách omezit, ta radikální dokonce zakázat.

„Jak vycházejí najevo postoje pravice, extrémní pravice tady ve Valencii, ve Španělsku, tak se velmi obáváme, že nadcházející volby nám mohou ztížit to, co děláme,“ konstatuje Benjamin Ruiz ze sdružení pozůstalých po obětech fašistického režimu.