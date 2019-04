Petříček telefonoval Guaidóovi. Přislíbil pomoc Venezuele a odsoudil Madura

„Telefonoval jsem s prozatímním venezuelským prezidentem Guaidóem, abych ho podpořil. Potvrdil jsem naše rozhodnutí poskytnout humanitární pomoc a odsuzuji nelegální kroky Madurovy administrativy. Doufám, že ruští vojenští poradci budou staženi a že se uskuteční svobodné volby,“ napsal Petříček.

Dnes jsem telefonoval prozatímnímu prezidentovi Venezuely Juanu Guaidóvi, abych ho podpořil. Potvrdil jsem poskytnutí naší humanitární pomoci a odsoudil nelegální kroky Madurovy administrativy. Doufám, že dojde ke stažení ruských vojenských poradců a uspořádání svobodných voleb. — Tomáš Petříček (@TPetricek) April 16, 2019

Venezuela se potýká s vážným nedostatkem potravin, léků i zdravotnického vybavení. Veřejné nemocnice často nemohou léčit, protože chybějí antibiotika, obvazy či dýchací přístroje.

Maduro od února odmítá vpustit do země pomoc organizovanou Spojenými státy a okolními latinskoamerickými zeměmi na žádost venezuelské opozice. Jeho režim se ale minulý týden dohodl s Mezinárodním výborem Červeného kříže, že budou spolupracovat s agenturami OSN, aby se do země dostala humanitární pomoc. První dodávka obsahující hlavně léky dorazila do Caracasu v úterý.