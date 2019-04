Policie v Londýně řeší desítky útoků nožem denně. Nejčastěji ve válkách gangů

V posledních dvou letech Scotland Yard řešil čtyřicet případů útoků nožem denně. V průměru každé čtyři dny je v Londýně někdo ubodán, a to převážně mimo turistické centrum.

Zločinci v roce 2018 celkem v Anglii a Walesu (kromě Manchesteru) spáchali téměř 40 tisíc trestných činů nožem. To je o dvě třetiny víc než v roce 2014, kdy skončil trend snižování množství těchto zločinů. Nemocnice loni přijaly na pět tisíc pobodaných lidí, 285 z nich zemřelo. To je nejvíc od roku 1946. Jeden obchodní řetězec dokonce přestal prodávat nože, píše Guardian.

BBC zmiňuje několik důvodů, jimiž experti vysvětlují tento nárůst. Patří mezi ně škrty v policejním rozpočtu a pokles počtu policistů o sedminu za osm let, nárůst násilí mezi gangy a drogovými dealery a prudký pokles policejních prohlídek.

Oproti roku 2009 policisté zastavují a prohledávají podezřelé lidi čtyřikrát méně často. Policii k tomu vedla mimo jiné současná premiérka Theresa Mayová, která byla v letech 2010 až 2016 ministryní vnitra.

Nudící se mládež

Pozůstalí vidí i další důvody. „Když jsme byly mladé, měly jsme mimoškolní kluby. Teď ale mladí nemají co dělat, na co se těšit. Co je pro ně nejjednodušší? Jít a spáchat zločin,“ řekla třeba Sandi Bogleová, jíž vrah nožem zabil třiadvacetiletého synovce jménem Bjorn.

Po dvou letech od činu policie zveřejnila video z vraždy. Na dopadení pachatelů je vypsaná odměna v přepočtu 600 tisíc korun. „Pro všechny rodiny, které prošly tím samým, žádáme jedinou věc. Chceme spravedlnost, aby se to zastavilo,“ prohlásila Bogleová.