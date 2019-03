Žádné kvóty: O přijetí migrantů musí být referendum, říká slovenský prezidentský kandidát Harabin

přehrát video Události, komentáře s kandidátem do slovenských prezidentských voleb Štefanem Harabinem

Jak máme rozumět vašemu tvrzení, že EU je diktát a že by se měla Unie vrátit pouze k hospodářskému společenství. Dále pak říkáte, že Němci a Francouzi usilují o obnovení Franské říše, která má pohltit i Slovensko. Zkuste, prosím, tahle tvrzení nějak vysvětlit. Proč by uzavírali takovou smlouvu, když to má být smlouva o hospodářské a kulturní spolupráci? Francie a Německo mají prostor k hospodářské a kulturní spolupráci v rámci Evropské unie. Já vnímám celé tvrdé jádro, které zde prezentují i moji spolukandidáti, jako přenos suverenity Slovenska na superfrancouzsko-německý stát. A je to v rozporu s naší ústavou a je to v rozporu i s unijním právem. Čili pokud jde o Evropskou unii, jsou zde dva proudy. Jeden proud je nyní bruselská elita, která je diktaturou příkazů, zákazů, intrik, vydírání a jednoduše i produktem určité korupce. Já reprezentuji svými názory přetransformování Evropské unie na zásady rovnosti, spravedlnosti, vzájemného respektu a vzájemně výhodné spolupráce. Proč my bychom nemohli spolupracovat v hospodářské oblasti i s nečlenskými státy Evropské unie například? Proč bychom měli držet protiruské sankce, když škodí členským zemím Evropské unie.

Proč tvrdíte směrem k vašim protikandidátům, že pan Šefčovič a další přivedli na Slovensko 1500 migrantů, a že se neví, kde jsou? Nebo, že paní Čaputová dostává peníze od pana Sorose a od Spojených států? Jaké pro obě tvrzení máte důkazy? Paní Čaputová se sama přiznala, že je ve Via Iuris 16 let a tam Via Iuris financuje pan Soros a americká ambasáda. Ona pouze poslední rok dělá advokátku. A nakonec na kampaň jí přišly peníze z Ameriky, z Kalifornie. Takže paní Čaputová je jasně vyprofilovaný produkt mimovládních organizací. A co jsme říkali o panu Šefčovičovi? Já jsem to zapomněl.

Že prý přivedl na Slovensko nějakých 1500 migrantů a že se neví, kde jsou. Aha. No, vždyť v tomto směru se přiznal pan Kaliňák a pan Fico, že sem dobrovolně přijali 1500 migrantů. Vždyť to řekl i pan Šefčovič, že udělali z povinných kvót potom dobrovolné přijetí migrantů. Podle naší ústavy o migrantech nemůžou být ani dobrovolné kvóty. O tom, zda přijmeme nebo nepřijmeme migranty, tak o tom musí být referendum, a to jako prezident budu samozřejmě prosazovat. Žádní politici, ani vnitrostátní, ani zákonodárci v Evropské unii, nemůžou mluvit o tom, zda přijmeme například dobrovolné kvóty.

Kdo mimochodem platí kampaň vám, protože vy se profilujete jako nezávislý kandidát. Kdo platí vaši kampaň? Já mám transparentní účet. To se můžete podívat. Dal jsem tam jasnou podmínku, že každý přispěvatel musí dát i prohlášení, že nebyl pravomocně odsouzený za úmyslný trestní čin ani není trestně stíhaný za úmyslný trestný čin. Zároveň musí podat prohlášení, že má zaplacené všechny odvody a daně. Můj účet je transparentní. Určitě nejsem placen žádnými oligarchy ani mimovládními organizacemi ani politickými stranami. Proč tvrdíte, že se neznáte se šéfem albánské drogové mafie panem Sadikim, když zhruba před 10 lety byl zveřejněn váš velmi přátelský hovor právě s tímto pánem? Je to jedno z témat, které se vždycky objeví, když člověk zadá vaše jméno do nějakého vyhledavače. Tak to je primitivní lež. Vždyť šlo pouze o zveřejněný přepis, který převyprávěli Grendel, nynější poslanec, a Rudolf, mluvčí bývalého ministra Galka. Nikdy jsem takový rozhovor neměl. To byla zpravodajská hra pana Kaliňáka a pana Lipšice, neboť jsem předkládal návrh na zrušení speciálního soudu. Vždyť já jsem v tomto směru vyhrál soud a i vám dám 150 tisíc eur, pokud mi pustíte pásku. A sám pan generální prokurátor u soudu, když jsem ho žaloval a vyzval, aby předložil nahrávku i přepis, tak nebyl schopný předložit nic. To byla primitivní lež.