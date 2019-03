Na Slovensku to před volbami vře. Do hádek kvůli prezidentským kandidátům se zapojili Pellegrini s Kiskou

Podle Pellegriniho Šefčovič ve srovnání s Kiskou vždy důstojně reprezentoval Slovensko a hájil jeho zájmy v zahraničí. „Pan prezident ani trochu nepomohl k tomu, aby se zmírnilo napětí ve společnosti. Tam kde mohl, vždy přilil olej do ohně, aby rozpoutal vášně,“ tvrdil Pellegrini. Kiskovi také vytkl, že na rozdíl od Šefčoviče nejednal s předními světovými politiky.

„S velkým znepokojením vnímám pana prezidenta Andreje Kisku a výroky, které přicházejí z Prezidentského paláce na adresu jednoho z nejúspěšnějších diplomatů, jakého máme. Šefčovič na rozdíl od pana prezidenta má život bez kauz,“ prohlásil Pellegrini, aniž by novinářům umožnil klást otázky.

Prezident v reakci uvedl, že Šefčovič šíří fikci o nějaké budoucí prezidentské milosti a že patrně zcela přebírá manýry Smeru-SD, který mu platí prezidentskou kampaň. Kiska také odmítl, že by v budoucnu žádal o milost, a místopředsedovi Evropské komise Šefčovičovi doporučil, aby více myslel na pověst úspěšného kariérního diplomata, pokud v prezidentských volbách neuspěje.

Šefčovič v tomto týdnu zaujal kritické stanovisko vůči Čaputové za její výroky ohledně případného udělení milosti Kiskovi, pokud by byl prezident po skončení v úřadu kvůli daňové kauze své rodinné firmy odsouzen.

Jde patrně o dosud nejsilnější otevřenou kritiku prezidenta ze strany Pellegriniho, který měl na rozdíl od expremiéra a šéfa Smeru-SD Roberta Fica pověst spíše nekonfliktního politika.

Kiska považuje vyšetřování za Ficovu mstu

Čaputová v jedné z dřívějších debat řekla, že by k případné žádosti o milost Kisky přistupovala jako k žádosti kteréhokoli jiného občana. Šefčovič si následně veřejně položil otázku, zda Kiskova podpora Čaputové v prezidentské kampani není součástí dohody o případné milosti Kiskovi, pokud by se Čaputová stala prezidentkou a Kiska by byl odsouzen.