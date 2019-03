Konec drahého dráždění Kima. USA a Jižní Korea omezí vojenské manévry

Reuters uvedl, že USA s Jižní Koreou odřeknutí jarních manévrů, které patří mezi jedny z největších na světě, brzy oficiálně oznámí. Bývalý americký ministr obrany James Mattis loni sdělil, že pro letošní rok chce jejich rozsah omezit.

Rozsah každoročních manévrů a především finanční náklady s nimi spojené kritizoval opakovaně také americký prezident Donald Trump. „Cvičení je zábava a je pěkné, prostě si hrají na válku. A neříkám, že to není nutné, protože v určitých aspektech to nutné je, ale v jiných to nutné není,“ vyjádřil se pro Reuters.

Trump se tento týden v Hanoji sešel se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem, se kterým již podruhé jednal o likvidaci jaderných zbraní na Korejském poloostrově.

Summit ale skončil předčasně, neboť ani jedna strana nechtěla ze svých pozic ustoupit. Trump i tak hodnotí setkání jako přínosné, neboť otevřelo cestu k dalším debatám o severokorejském nukleárním arzenálu.