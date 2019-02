V Janově demolují torzo mostu, v jehož troskách zemřely před půl rokem desítky lidí

V Janově začala demolice západní části mostu, který se zřítil loni v srpnu. Při neštěstí tehdy zemřelo přes čtyřicet lidí. Předpokládá se, že bourací práce potrvají asi šest měsíců. Do konce příštího měsíce by zároveň úřady měly zahájit stavbu nového mostu. Podle janovského starosty by se po něm mohla projet první auta na jaře roku 2020.