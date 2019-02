Britové asi nebudou po brexitu potřebovat na kratší cesty do EU víza. Gibraltar-kolonie však popudil Londýn

O konečné podobě pravidel, se kterými přišla Evropská komise (EK) loni v listopadu, nyní může začít rumunské předsednictví vyjednávat s Evropským parlamentem.

Dohoda předpokládá bezvízové cesty do EU pro britské občany při návštěvách kratších než 90 dní za předpokladu, že britská strana se vůči občanům zemí Unie zachová analogicky. V případě, že brexit bude 29. března řízen zatím neschválenou dohodou, začala by nová pravidla platit po konci přechodného období. Pokud Británie Unii opustí bez dohody, měla by vstoupit v platnost ihned, tedy od 30. března letošního roku.

Britové se ohradili proti Gibraltaru jako kolonii

Nařízení, které bylo publikováno na stránkách Rady EU ovšem zároveň obsahuje větu, že „Gibraltar je kolonií britské koruny“. Text dál pokračuje připomínkou, že ohledně suverenity Gibraltaru existuje spor mezi Británií a Španělskem a že řešení je třeba hledat v rámci rezolucí a rozhodování Valného shromáždění OSN.