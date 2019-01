Trumpův přítel Stone vinu odmítá. Vyšetřování je politicky motivované, tvrdí „agent provokatér“

Šestašedesátiletý politický konzultant se objevil před washingtonským soudem poté, co byl minulý pátek ve svém domě zadržen komandem policejních těžkooděnců a následně propuštěn na kauci.

Za krádeží a zveřejněním e-mailů podle amerických tajných služeb stojí ruská rozvědka nebo hackeři, jejichž činnost Moskva řídí. Pokud by Stone o chystaném zveřejnění předem věděl, mohlo by to znamenat, že měl na ruské iniciátory kampaně spojení. Žádné důkazy podporující tuto teorii ale nejsou známy.

Stone, který sám sebe označuje za „agenta provokatéra“ americké pravice, podle žalobců mimo jiné lhal o obsahu svých rozhovorů se zástupci Trumpovy předvolební kampaně.

Obviněných jsou v ruské kauze desítky

Stone je šestou osobou z nejbližšího okolí prezidenta, kterou tým zvláštního vyšetřovatele FBI Muellera obvinil. Celkově už bylo obviněno 35 lidí včetně 12 příslušníků ruských tajných služeb a 13 dalších Rusů, kteří se údajně pokoušeli ovlivnit v roce 2016 americké prezidentské volby. Američany Muellerův tým obviňuje většinou pouze z lhaní vyšetřovatelům nebo Kongresu.