Dánským občanem až po stisknutí ruky. Nový zákon pobouřil některé azylanty i starosty

Starostové poukazují na to, že požadavek potřesení rukou odradí jen málo žadatelů o občanství, ale vysílá nepříjemné poselství muslimům. „Je to proti mému přesvědčení nutit lidi do tělesného kontaktu,“ řekl deníku The New York Times Thomas Andresen, starosta města Aabenraa. Dodal, že dohlédne na to, aby při všech naturalizačních obřadech byli mezi úředníky vždy přítomni zástupci obou pohlaví.

Mogens Jespersen, starosta města Mariagerfjord, uvedl, že se zákonem nebude řídit a spokojí se namísto toho i s úklonou či pokývnutím hlavy. „Domnívám se však, že jde o čistě hypotetickou situaci, se kterou se pravděpodobně nikdy nesetkám,“ podotkl.

List The Guardian připomněl, že loni v létě úředníci ve švýcarském Lausanne neudělili občanství manželské dvojici poté, co si cizinci odmítli potřást rukou s příslušníky opačného pohlaví. Starosta Lausanne Gregoire Junod tehdy rozhodnutí neudělit občanství zdůvodnil nerespektováním rovnosti pohlaví ze strany žadatelů.