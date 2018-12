Liga arabských států vyzvala Česko, aby nepřesouvalo ambasádu do Jeruzaléma

Předseda arabského parlamentu Mišál bin Fahim Salámí podle tiskové agentury WAFA zaslal totožné dopisy předsedovi dolní i horní komory českého parlamentu a ministru zahraničí ČR, v nichž zdůraznil odmítavý postoj arabského parlamentu k výrokům prezidenta Miloše Zemana ohledně jeho plánů přemístit českou ambasádu v Izraeli do Jeruzaléma.

Podle Salámího by šlo o zjevné porušení mezinárodní práva a radikální změnu v postoji České republiky, „která stála v popředí zemí, jež v roce 1988 uznaly Stát Palestina“. Salámí vyzval Parlament České republiky, aby se obrátil na prezidenta Zemana a požádal ho o přehodnocení a změnu rozhodnutí, na jehož základě by mělo být české velvyslanectví v Izraeli přesunuto do Jeruzaléma.

Většina států má svá velvyslanectví v Tel Avivu

Naprostá většina států má svá velvyslanectví v Tel Avivu kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma. Před založením Izraele v roce 1947 se počítalo s tím, že město bude samostatnou správní jednotkou pod mezinárodní jurisdikcí. V první izraelské válce s Araby roku 1948 bylo rozděleno na západní část – kontrolovanou Izraelem, a na východní – kontrolovanou Jordánskem.

Izrael za války v roce 1967 východní část dobyl, Jeruzalém pak v rozporu s mezinárodním právem sjednotil a označil za své nedělitelné hlavní město. Tento krok mezinárodní společenství neuznává. Palestinci stále počítají s tím, že se východní Jeruzalém stane hlavním městem jejich budoucího státu.

Americký prezident Donald Trump nicméně loni v prosinci oznámil, že Spojené státy uznávají Jeruzalém jako izraelskou metropoli, a letos v květnu USA jako první země oficiálně přemístily své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zeman na své nedávné návštěvě Izraele prohlásil, že o přesunu české ambasády do Jeruzaléma bude přesvědčovat českou vládu.