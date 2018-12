Zbytek Morandiho mostu stále ční nad Janovem. O termínu jeho demolice rozhodne soud

Že by se most postupně boural a rovnou stavěl, je podle Vítka možné. „Asi se to dá naplánovat vzhledem k délce mostu. Ale bude potřeba zkontrolovat zakládání, pořádně odstranit zbytky konstrukce… Časový rámec, ve kterém by most stál už v polovině roku 2020, mi připadá poněkud ambiciózní,“ dodal.

Konec závěsných mostů se nečeká

Morandiho most v Janově byl podle Vítka první generací závěsných mostů. „Tento typ závěsů je citlivý na údržbu, těch závěsů je totiž poměrně málo a když selže jeden prvek, zřítí se celá kostrukce. Takových mostů je na světě docela málo a pád toho v Janově rozhodně neznamená soumrak závěsných mostů obecně. Dnes už se postupuje jinak, mosty jsou častěji kontrolované. A kdyby selhal jeden prvek, most by to ustál,“ vysvětlil expert z ČVUT.

Kontrolovat se u závěsných mostů musí zejména to, zda lana nekorodují. Právě to mohlo být příčinou pádu Morandiho stavby v Janově. „Je pravděpodobné, že došlo k porušení jednoho závěsu, který tvoří více lan. Že příčinou byla koroze, to je bez diskusí,“ dodal Vítek. Sutiny mostu zkoumali v uplynulých měsících odborníci ze Švýcarska, experti teď ale žádají o více času na studium stojícího torza mostu.