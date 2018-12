Hlavní město Izraele? Západní Jeruzalém, usnesla se australská vláda

„Austrálie nyní považuje západní Jeruzalém jako sídlo Knesetu a mnoha vládních institucí za hlavní město Izraele,“ řekl australský premiér Scott Morrison. Dal najevo, že by se mělo přestěhovat velvyslanectví, ale prozatím k tomu nedojde. „Těšíme se na stěhování své ambasády do západního Jeruzaléma, až to bude praktické,“ poznamenal.

Předseda australské vlády zároveň ujistil, že jeho stát stále podporuje dvoustátní řešení. To předpokládá vznik palestinského státu, jehož hlavním městem by byl východní Jeruzalém. Izrael přitom považuje město celé za své, východní část ovládá od šestidenní války v roce 1967. V červenci 1980 prohlásil Jeruzalém za své „věčné a nedělitelné hlavní město“.