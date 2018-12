Je Babiš ve střetu zájmů? Europarlament bude hlasovat o rezoluci, v níž chce vyzvat k prošetření situace

„Původně bylo avizováno, že k tématu rozpravy o střetu zájmů nebude přijímána žádná rezoluce, což by byl běžný postup, který byl uplatněn například v případě Maďarska nebo Malty. Frakce Zelených ale v pondělí prosadila přijetí rezoluce, v níž se má Komise vyzvat k důkladnému prošetření celé situace,“ uvedl český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Europoslanci budou debatovat o vazbách mezi českým premiérem a skupinou Agrofert v návaznosti na zveřejnění analýzy právní služby Komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů. Na to dříve Evropskou komisi upozornila česká pobočka nevládní organizace Transparency International. Ta tvrdí, že s ohledem na nová unijní pravidla platná od léta je Babiš ve střetu zájmů i poté, co Agrofert přesunul do svěřenských fondů.