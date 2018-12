Údajným Babišovým střetem zájmů se budou ve středu zabývat europoslanci

Připomněl, že Evropský parlament dění kolem českého premiéra a s ním spojených kauz sleduje už od roku 2014. „V mnoha případech jsme varovali, že kolem Babiše je mnohé špatně, je to skutečně specifický případ,“ dodal Staes.

V posledních týdnech už jméno českého premiéra i skupiny Agrofert zaznělo v europarlamentu v souvislosti s jeho možným střetem zájmů několikrát, hlavně na jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Europoslanci chtěli od několika členů Evropské komise vědět, jak unijní exekutiva naložila s dopisy české pobočky nevládní organizace Transparency International. Ta upozornila, že Babiš by i poté, co skupinu Agrofert přesunul do svěřenských fondů, mohl být ve střetu zájmů tak, jak střet zájmů definují nová unijní pravidla platná teprve od srpna.

O Babišově střetu zájmů mluví i analýza Komise

Pohled nevládní organizace na konci listopadu podpořil také interní rozbor právní služby samotné Komise. Babiš a česká vláda střet zájmů odmítají, argumentují přitom vlastní právní analýzou vypracovanou ministerstvem spravedlnosti.

Evropská komise zatím svůj oficiální pohled na věc nezveřejnila. Komisař pro rozpočet Günther Oettinger v pondělí žádal poslance o trpělivost s tím, že Komise nyní čeká z Prahy odpověď na dopis české vládě.

Ministerstvo pro místní rozvoj už dopis obdrželo, šéfka rezortu Klára Dostálová (za ANO) se s jeho obsahem zatím neseznámila. Dopis bude podle ní ministerstvo nejprve analyzovat, poté pošle Evropské komisi odpověď. Jak dlouho to bude trvat, neuvedla. Babiš obvinění ze střetu zájmů v souvislosti s firmou Agrofert odmítá.