Podle ministra Pompea neexistuje přímý důkaz, že vraždu Chášakdžího nařídil korunní princ

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) podle listu The Washington Post dospěla k závěru, že vraždu Chášakdžího, který byl kritikem režimu v Saúdské Arábii, nařídil přímo saúdský korunní princ.

CIA má k dispozici dokonce nahrávku telefonátu, ve kterém Muhammad bin Salmán dává instrukce, aby „byl Džamál Chášakdží umlčen, a to co nejdříve to bude možné“, napsal již dříve turecký list Hürriyet. Šéfka americké CIA Gina Haspelová prý naznačila, že podobná audionahrávka existuje, když v říjnu navštívila Ankaru.

Ministři senátory nepřesvědčili