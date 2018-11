Na organizátory protestů Za slušné Slovensko si došlápla policie. V Bratislavě znovu demonstrovaly tisíce lidí

Fico již z pozice premiéra tvrdil, že vývoj na Slovensku po Kuciakově vraždě byl řízen ze zahraničí, a kritizoval organizátory demonstrací, což iniciativa důrazně odmítla. Prezidenta Andreje Kisku pak Fico v souvislosti s návrhy na rekonstrukci vlády či vypsání nových voleb obvinil ze snahy o změnu mocenských poměrů ve státě.

Policie tento týden vyslýchala několik organizátorů demonstrací, včetně Juraje Šeligy a Karolíny Farské. Vyšetřovatel od nich podle listu žádal výpisy ze soukromých účtů. „Všechny transakce máme zveřejněné na transparentním účtu. Vidíme za tím šikanu, o nic jiného nejde,“ napsala na sociální síti iniciativa.

„Mám pocit, že nás chce někdo zastrašit, odradit od toho, co děláme. Nevěřím, že někdo by mohl brát ta podezření vážně. Na této věci mi však připadá nebezpečné, že zastrašování jde nejen směrem k nám, ale i směrem ke společnosti. Kdokoliv, kdo by se chtěl v budoucnu ozvat a chtěl by něco udělat, bude vědět, co se dělo nám, a to je podle mě na tom to nejnebezpečnější,“ řekla Denníku N jedna z organizátorek protestů Katarína Nagyová Pázmányová.