Odhalený ruský špion v rakouské armádě bude vyšetřován na svobodě. Soudce se útěku nebojí

„Neexistuje tu riziko útěku, protože obviněný je v Rakousku silně sociálně integrován, od roku 1987 má v Rakousku stálé bydliště a dosud neuprchl, ačkoli už dva měsíce věděl o vyšetřování vedeném proti němu,“ citovala agentura APA mluvčího salcburského soudu, který rozhodoval o vazbě pro bývalého vojáka.

Podle deníku Kronen Zeitung muž se špionáží pro Moskvu začal už v 90. letech a co dva týdny předával Rusům informace týkající se rakouského letectva, dělostřeleckých systémů nebo situačních hodnocení. Špionáž údajně prováděl 26 let, a to až do konce letošního září. V posledních letech informoval o situaci ohledně migrace v Rakousku nebo pro Kreml vytvořil osobnostní profily vysoce postavených příslušníků rakouské armády. Ke všemu se prý přiznal.