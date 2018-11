Otec zavražděného novináře Jána Kuciaka: Sami bychom nic nedokázali, děkujeme všem slušným lidem

přehrát video Rozhovor s otcem Jána Kuciaka a matkou Martiny Kušnírové

Ocenění Zlatá Viktorie podle organizátorů patří i pozůstalým. Jejich boj označili za znamení, že svobodná média se nepodaří umlčet. Jozef Kuciak se na pódiu sešel s rodinou zavražděné maltské novinářky Daphne Caruanové Galiziové. V Berlíně zaznělo, že její a Jánův osud připomínají, že o život žurnalistům nejde jen ve válkách, ale i v srdci Evropy. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že něco takového je možné i u nás, ale stalo se to. Až teď vidím, že jsem byl zaslepený, jako většina lidí. Zejména náš bývalý premiér (Robert Fico) se vždy chlubil tím, že se přibližujeme západní demokracii, jsme jedním z nejbezpečnějších států v Evropě a patříme do jádra a podobné kecy,“ prohlásil Jozef Kuciak.

Zvětšit obrázek Zmenšit obrázek Zvětšit obrázek na celou obrazovku Jozef Kuciak s oceněním Zlatá Viktorie. Vedle něho sestra a syn Daphne Caruanové Galiziové Zdroj: ČTK/DPA Autor: Jörg Carstensen

Zbývá hodně práce při vyšetřování „No a co, zabijí tady novináře, což se děje v rozvojových zemích, sice v poslední době to už ani tak není, ale je to spíš tím, že politici se bojí. Hlavně proto, že ti novináři píšou pravdu, politici se bojí, proto je označují všelijakými tituly,“ dodal Kuciak. Berlínský ceremoniál připomněl osudy, které přesáhly hranice Slovenska a Malty. A upozornil na kauzy, které novináři odhalili, i na zatím neuzavřené pátrání po vinících. Právě toto zmínila Zlatica Kušnírová, matka Martiny Kušnírové, zavražděné snoubenky Jána Kuciaka. „Policisti, ti mladí chlapci nás přesvědčili, ale stále ještě je na tom třeba hodně dělat, protože ti hlavní, kteří si to objednali, ještě jsou stále na svobodě a i tam je třeba udělat hodně práce, aby je našli a usvědčili. Mě osobně to táhne stále nahoru k našim politikům. Nevím, možná, že je to jen můj blbý pocit, ale stále mi to říká, že je to tam nahoře,“ řekla Kušnírová.

Odkaz Další články o vraždě Jána Kuciaka na webu ČT24

„Já jsem sice měl obavy z toho, že vedoucí těch vyšetřovacích týmů byli poměrně mladí lidé. Možná to bylo dobře, že nebyli ještě zkorumpovaní nebo se nedali zkorumpovat a dokázali to dovést tam, kam to dovedli. Na druhé straně zase nevěřím tomu, že se to vzájemně neprolíná. Nic není vyloučeno. Ani stopa k italské nebo albánské mafii,“ poznamenal Jozef Kuciak. Jozef Kuciak vyjádřil přesvědčení, že se po tragédii něco ve slovenské společnosti pohnulo. ‚Když si vezmeme ta náměstí a lidi, kteří se postavili za správnou věc. Nebyli jsme na to sami,‘ uvedl. https://t.co/JUS7Am960H — iROZHLAS.cz (@iROZHLAScz) November 5, 2018 Kuciak: Fico má stále hlavní slovo Téměř z každé odpovědi rodičů byla cítit skepse a nedůvěra k politice. Bez ohledu na změny, které se na Slovensku odehrály. „Lidé, kteří odstoupili, jsou tam stále a rozhodují pomalu o všem, proto říkám, u nás v parlamentní demokracii většina v parlamentu rozhoduje a v koalici má hlavní slovo pan Fico jako předseda nejmocnější strany. Takže to, že už není předsedou vlády, že je tam pan Pellegrini, to na věci nic nemění,“ konstatoval Jozef Kuciak.