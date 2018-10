Vídeň řeší, co s Hitlerovým balkonem na radnici. Ozývají se hlasy po jeho stržení

Podle iniciativy Memory Gaps „Hitlerův balkon“ narušuje i architektonickou linii hlavní věže radnice. „Alternativně by mohl být tento historií zatížený balkon v pozitivním smyslu naposledy uveden do provozu,“ navrhují aktivisté. Dvanáctého listopadu 2018, na 100. výročí založení Rakouské republiky, by podle nich mohl z tohoto místa zaznít proslov o míru jakožto proklamace usmíření.

Vídeňská radní pro kulturu Veronica Kaupová-Haslerová (SPÖ) otevřenou diskusi uvítala. Podle ní se tak vrací zapomenutá součást dějin radnice zpátky do povědomí lidí. Politička se vyslovila pro to, aby v budoucnu bylo součástí objektu upozornění na jeho minulost. I v případě, že bude balkon stržen, nemá zmizet beze stopy a má být objasněno, co se dříve na tomto místě nacházelo.

Podle rektorky Akademie výtvarných umění Evy Blimlingerové by měl být balkon zachován a jeho příběh by měl být uveden do patřičného kontextu. „Také tento balkon je jako mnoho, co v době národního socialismu vzniklo, součástí naší historie,“ míní Blimlingerová.