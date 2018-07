Začíná první summit NATO v novém sídle. Evropa bude přesvědčovat Trumpa, že investuje do obrany

Šéfové států a vlád 29 členských států NATO se sjíždějí na summit do Bruselu. Měli by potvrdit změny velitelské struktury, odsouhlasit spuštění výcvikové mise v Iráku či oznámit začátek rozhovorů o vstupu Makedonie, zřejmě někdy v příštím roce. Především ale budou opět ujišťovat amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Evropa skutečně bude víc investovat do své vlastní obrany.