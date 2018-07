Drony objevily v poušti Gobi tyranosaurova většího bratrance

I těmto expertům se zadařilo. „Vyšplhali jsme po této skalní římse a našli důležité pozůstatky něčeho, co vypadá jako dost velký dinosaurus,“ uvedl jeden z vědců Matt Desantis. „Toto je zub masožravého dinosaura. Tarbosaura bataara. Největšího tarbosaura, který byl kdy v Gobi objeven,“ pochlubil se nálezem paleontolog Chinzorij Tsogtbaatar. Tarbosaurus je mongolský bratranec známého severoamerického Tyrannosaura rexe.

Největší objevené exempláře dosahovaly délky až 12 metrů. Odhadovaná hmotnost dospělců pak činí maximální rozmezí 4 až 6 tun. Tarbosaurus zřejmě disponoval stejně silným čelistním stiskem jako jeho severoamerický bratranec tyranosaurus. Je tedy možné, že to byl mrchožrout, avšak nejspíš také aktivní lovec.

Tarbosaurus („děsivý ještěr“) byl rod obřího teropodního dinosaura z čeledi Tyrannosauridae, žijícího na území současného Mongolska a Číny v období pozdní křídy (před 71 až 68 miliony let). Představoval nejspíš vývojově nejbližšího příbuzného populárního severoamerického druhu Tyrannosaurus rex.

Vědci našli i předchůdce menšího velociraptora, což je v této oblasti unikát. Některé kosterní úlomky dokonce svědčí o tom, že objevili i dosud neznámé druhy, které se nyní snaží pojmenovat experti v mongolské metropoli Ulánbátaru.

„Vědecké objevy, které jsme v posledních týdnech udělali, překonaly ty nejdivočejší sny o tom, co vůbec můžeme najít. Technologie nám umožnila jít hlouběji do oblastí bohatých na fosilie,“ prohlásil zakladatel organizace The Explorers Club/Hong Kong Chapter Michael Barth.

Bohaté nálezy právě v poušti Gobi připisují odborníci tomu, že v této oblasti žilo v druhohorách množství dinosaurů. Tehdy totiž nebyla krajina zasypaná pískem, ale pulsoval v ní život.