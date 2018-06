V Bruselu se hraje o budoucnost Schengenu, bodem sváru je záchrana i přesun migrantů v EU

Počet migrantů přicházejících do Evropy dál klesá. V první polovině roku 2016 jich podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) do Evropy přišlo 240 tisíc, za prvních šest měsíců loňského roku 100 tisíc a od počátku letošního ledna do poloviny června 54 300.

Většina migrantů do Evropy dostává přes Středozemní moře. Letos to bylo 80 procent všech lidí, kteří na kontinent dorazili. Nejčastěji migranti v první polovině letošního roku připlouvali do Itálie, kam do poloviny června dorazilo 16 400 migrantů. V prvním pololetí loňského roku to bylo 84 tisíc.

Po Itálii připlouvají migranti nejčastěji do Španělska, které na rozdíl od jiných jihoevropských států zažívá nárůst počtu příchozích: z 6500 v loňském prvním pololetí na 16 300 v letošním. Do Řecka, které je na třetím místě co do počtu přicházejících migrantů, se jejich počet snížil oproti loňsku téměř o polovinu: z 21 tisíc na 10 700.

Zdroj: ČTK