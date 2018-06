Nejkrvavější hraniční spor v Africe spěje ke konci. Eritrea si vymění některá území s Etiopií

Do Etiopie dorazila poprvé za dvacet let eritrejská delegace, aby zde diskutovala o míru a vypořádání hraničního sporu. Diplomatická jednání přichází poté, co etiopský premiér Abiy Ahmed uznal mírovou smlouvu z roku 2000. Ta ukončila pohraniční válku mezi oběma zeměmi, při které zemřely desítky tisíc Eritrejců. Ahmed po jednání oznámil, že etiopské aerolinky brzy obnoví lety do Eritreje a obě země si vymění neupřesněná území.