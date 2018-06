Trumpovo velké vítězství. Dekret proti cestování z některých muslimských zemí do USA platí

Pozornost v USA v posledních týdnech poutala hlavně migrační vlna překračující jižní hranici země, nikoliv návštěvníci z muslimských zemí. To mohlo podle komentátorů Trumpovi pomoci. Rozhodnutí nejvyššího soudu je podle analytika BBC Anthonyho Zurchera významným vítězstvím pro Donalda Trumpa a Bílý dům, který tak de facto dostal potvrzené, že může zasáhnout do přistěhovalecké politiky USA.

Opoziční demokraté rozhodnutí nejvyššího soudu ostře kritizují. Vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer ze státu New York prohlásil, že Trumpův zákaz nepřináší Američanům větší bezpečí a lepší to už nebude ani tím, jak se k němu postavil soud. Schumer dodal, že jde o krok zpět a o „neamerickou politiku“. Vůdkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová, která zastupuje Kalifornii, označila rozhodnutí soudu za nebezpečné, protože podrývá americké hodnoty a ústavu.

Podle republikánů rozhodnutí pomůže zastavit terorismus

Naopak republikánský tábor v americkém Kongresu rozhodnutí soudu uvítal. Podle něj opatření pomůže „zastavit terorismus“, uvedla agentura AP. Republikánský muž číslo tři ve Sněmovně reprezentantů Steve Scalise ze státu Louisiana to označil za „mohutné vítězství“ Trumpova plánu posílit národní bezpečnost tím, že „teroristé nebudou vpuštěni do USA“. Scalise dodal, že rozhodnutí soudu ukázalo, že zákaz vstupu cizinců do USA je přímo v prezidentově pravomoci, a to „navzdory falešným tvrzením médií a levice“.

Republikánský senátor Tom Cotton ze státu Arkansas, horlivý Trumpův spojenec, uvedl, že soud správně potvrdil to, co je běžné, když Kongres deleguje svoje pravomoci prezidentovi. Dodal, že prezident může regulovat vstup osob do USA zvláště ze zemí zmítaných válkami nebo ze států, o nichž je známo, že podporují terorismus.