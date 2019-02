Jordánská oáza klidu se bortí. Vládní škrty ženou lidi do ulic, kolaps by ohrozil celý Blízký východ

Kolaps Jordánska by ohrozil celý region

Pokud by v Jordánsku nastal chaos, v ohrožení by nebyla pouze tato blízkovýchodní země. „Nemůže být pochyb o tom, že by kolaps Jordánska měl fatální dopad na bezpečnost a ekonomickou situaci celého regionu,“ varuje Pojar. Podobně to vidí i Ezzedine. „Radikální skupiny typu Islámský stát nebo Al-Káida provedly v Jordánsku už několik teroristických útoků, a nemyslím si, že by váhaly, kdyby se jim ještě naskytla další příležitost,“ podotkl publicista.

„Tyto skupiny používají velmi zbabělé metody. Útočí proti nevinným lidem, jen aby mohli vyvolat chaos. Mohli by také útočit proti politikům a vysoce postaveným činitelům. Budou chtít také narušit dobré vztahy mezi Jordánskem a Izraelem,“ myslí si Ezzedine.

Novinář upozornil, že podobné skupiny měly vždy v Jordánsku velmi silné postavení, zejména v chudších oblastech jako Zarká a další, odkud pochází mimo jiné i jeden z bývalých významných vůdců Al-Káidy, Abú Músa Zarkáví. „Naštěstí se jim zatím nedaří tu oblibu nějak zprofitovat ve svůj prospěch,“ konstatoval novinář.