Afrika vysychá, Egypt bojuje proti etiopské elektrárně na Nilu

Přehrada je těsně před dokončením a Egypt se cítí ohrožený. Varuje, že při jejím plnění se sníží průtok Nilu až o 20 procent po dobu pěti let. A to by pro něj mělo fatální následky. Na vodní tepně stojí celé egyptské hospodářství a voda z Nilu je i jediným zdrojem pitné vody.

„V momentě, kdy by se napouštění protáhlo alespoň na 15 let, byl by dopad relativně snesitelný. V momentě, kdyby to chtěli napustit velmi rychle, třeba během pěti let, tak Egypt, který už teď při současném průtoku má v některých oblastech dost zásadní problémy, by byl ještě víc postižen. Egypťané se bojí celkem legitimně,“ dodává Foltýn.

Výbušná situace roste v celém regionu. Etiopie obvinila svého dlouhodobého rivala, sousední Eritreu, že vycvičila ozbrojence k útoku na přehradu. Súdán na své hranice s ní poslal armádu.

Smrtící koktejl

Mocenský boj o vodu hrozí přerůst v ozbrojený konflikt. Počátkem 90. let k němu došlo mezi Mauretánií a Senegalem po vybudování přehrad na hraniční řece. Úbytek vody k zavlažování a pokles úrody přinutil zemědělce k zápasu o úrodnou půdu. Vojáci obou zemí se podél toku střetli několikrát. Spor ukončil až zásah ze zahraničí.

„Způsobuje to dlouhodobé napětí. A když se nám skládá více zdrojů toho napětí, to znamená, když zkombinujete populační nárůst, potravinovou nesoběstačnost, pokud je tam i autoritativní způsob vlády, tím hůř. A pokud se k tomu ještě přidá vysychání, poskládá to koktejl, který může být smrtící,“ upozorňuje analytik.

Voda se stala nejcennější surovinou planety. V důsledku klimatických změn a katastrofálního sucha může podle odhadů OSN do roku 2025 její nedostatek zasáhnout až dvě třetiny světové populace. Nouzový stav vyhlásilo Kapské město v Jihoafrické republice, kde by už za dva měsíce měla přestat téct voda ve všech domácnostech.