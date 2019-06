Medvěděv se distancoval od článku o okupaci. Zeman se v Rusku sešel i s Gorbačovem

„Vstup vojsk do Československa (v roce 1968) nedovolil Západu uskutečnit státní převrat podle technologie uskutečněné za ‚sametových‘ revolucí a zachoval na více než 20 let život v míru za souhlasu všech národů Varšavské smlouvy,“ tvrdí autor úterního článku Leonid Maslovskij.

Na úvod pobytu českého prezidenta v Rusku zveřejnil web ruské armádní televize Zvezda řízené ministerstvem obrany článek, v němž tvrdí, že okupace z roku 1968 zabránila v Československu státnímu převratu a Češi by za ni tudíž měli být Sovětskému svazu vděční.

Proti textu se okamžitě ohradil český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek; Zeman po úterním setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem označil osoby, které se snaží falšovat dějiny, za ubožáky. Oznámil, že od ruského premiéra Dmitrije Medvěděva bude žádat „jasné odmítnutí“ textu. Zároveň uvedl, že pokud ruské vedení článek jasně neodmítne, půjde o „vážné narušení česko-ruských vztahů“.

Pan prezident během jednoznačného protestu předal ruskému premiérovi Dmitriji Medveděvovi lživý článek webu ruské armádní televize Zvezda. pic.twitter.com/ckJed806Ep — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) November 22, 2017

Podle Zemana, který Medvěděvovi na schůzce předal kopii článku, je text urážkou českého národa. „Někteří politici v Praze navrhují vrátit se. Domnívám se, že je to nesmysl,“ řekl prezident. Článkem „šílence“ by se prý Zeman nezabýval, kdyby nevyšel v době jeho státní návštěvy v Rusku. „Chci, abyste veřejně prohlásil, že to nemá nic společného se stanoviskem (ruské) vlády,“ uvedl Zeman během setkání s Medvěděvem.

Ruské vedení podle premiéra do práce novinářů nezasahuje. Text je osobním názorem autora, což uvedla i redakce webu a stejný názor má ruské vedení. Článek neodráží oficiální ruské stanovisko vyjádřené už v roce 1993, které v roce 2006 potvrdil prezident Vladimir Putin. Text „nezlepšil atmosféru návštěvy české delegace“ a neodpovídá ruskému stanovisku, zdůraznil ruský premiér. K psychickému stavu autora článku se nehodlá vyjadřovat.

Zeman „veřejné oficiální“ prohlášení ruského premiéra s uspokojením přijal.