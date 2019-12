Před 30 lety byl zaznamenán první počítačový virus

Revoluční byl podle Igora Háka v tom směru, že žádný z dalších virů nebyl tak otevřený co do přiznání svého autorství, neboť Farúkové do něj vložili kompletní kontaktní údaje na sebe.

„Vir se neukazoval vizuálně, jen se šířil po disketách,“ dodává Hák s tím, že diskety v současnosti nahradila přenosná média typu různých USB disků. Právě skrze ně se dnes škodlivý software, tzv. malware, dokáže dostat k dalším uživatelům. „Ve většině případů se ovšem šíří prostřednictvím internetu,“ zdůrazňuje expert na kybernetickou bezpečnost.