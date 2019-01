Vítězství s příchutí uranu. Druhá světová válka skončila porážkou Japonska

Sovětský svaz uzavřel s Japonskem pakt o neútočení v roce 1941 poté, co se Japonsko připojilo k takzvanému Trojstrannému paktu o spojenectví mezi Itálií, Německem a Japonskem. Na konferenci na Jaltě v roce 1945 však Stalin přislíbil, že zaútočí na Japonsko do tří měsíců od skončení války v Evropě. V poslední den této lhůty tak učinil a 8. srpna se zapojil do již rozhodnutého dálněvýchodního konfliktu.

Na samotné japonské ostrovy však nezaútočil. Sověti chtěli především zabrat území, o která přišli v rusko-japonské válce v letech 1904-1905. Jižní Sachalin a Kurilské ostrovy označovali za „historicky ruská území“, což podle nich umožňovalo jejich anexi. V Mandžusku a Severní Koreji pak získali prostor pro vývoz komunismu, který pojmenovali jako „internacionální pomoc lidu Číny a Koreje, aby mohl vítězně dovršit národně osvobozenecký boj“.