Europoslanci by rádi seděli jen v Bruselu, ale asi to nepůjde

Brusel – Europoslanci by rádi přestěhovali sídlo Evropského parlamentu ze Štrasburku do Bruselu, ale tak jednoduché to asi nebude. To, aby místo dvou hlavních sídel bylo jen jedno v Bruselu, by totiž musely jednomyslně schválit země EU. Proti tomu je zejména Francie, na jejímž území Štrasburk leží. Debata o přestěhování se přitom táhne už řadu let, jedním z nejdůležitějších argumentů jsou finanční úspory.