Masaryk a Štefánik se znovu setkali. Na prknech zlínského divadla

Zakladatel státu, Tomáš Garrigue Masaryk, ve hře hledí směrem k Hradu. „A co tam vidíte?,“ ptají se jej. „Mnoho práce. To dá ještě mnoho práce přeměnit císařský hrad na hrad demokratický,“ říká Masaryk.

„Nehraju Masaryka, ale hraju jeho myšlenky. O tom to je, autor nám dovolil pustit se do jejich hlav a říkat věci, které možná nikdy nebyly vyřčené a zkusit pojmenovat, jak asi mysleli,“ řekl představitel Masaryka Luděk Randár.

Herec sice měří na centimetr přesně jako Masaryk a představitel jeho nejbližšího spolupracovníka vychodil Štefánikovu školu. To všechno jsou ale jenom náhody. „Podstatná je emoce, zapálení, které Štefánik měl a proto cestoval po světě, Itálii, Francii. To je to, co je pro mě podstatné, aby se to zpřítomnilo na jevišti,“ souhlasí představitel Štefánika Juraj Bača.