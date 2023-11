Euromajdan přerostl v Revoluci důstojnosti. Zápas o vymanění Ukrajiny z ruského sevření trvá už deset let

Zároveň uvádí, že důležitou roli hrál i pocit „uzavírající se příležitosti, ztráty naděje na změnu, mizejících individuálních životních šancí“. Asociační dohoda s EU by podle něj vedla Janukovyče k určitému kompromisu, zatímco bez ní by si mohl dělat, co chtěl. Výsledek dalších voleb by byl pevně daný předem a z Ukrajiny by se stalo další Rusko či Bělorusko, dodává Wilson.

Právě tato událost zalarmovala Kreml, jehož šéf Vladimir Putin chápe udržení Ukrajiny v ruské sféře vlivu jako svůj osobní projekt. Situaci mu nakonec ulehčili sami noví vládci Ukrajiny, kteří nedokázali naplnit naděje příznivců Oranžové revoluce, a do čela země se tak po volbách 2010 nakonec přece jen dostal Janukovyč. I přes svou blízkost Moskvě ale vyjednával s EU o asociační dohodě, od které couvl až pod nátlakem Kremlu.

