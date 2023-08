Při srážce letounů zahynul i známý ukrajinský stíhací pilot

„Jak se říká, doufáme v to lepší, ale připravujeme se na to nejhorší,“ řekl tehdy redaktorovi ČT Václavu Černohorskému. Vylíčil, jak vypadá práce stíhacího pilota, například to, jak zásadní je potlačit emoce: „Musíte se soustředit na svůj úkol, hlídat sebe a svůj letoun. Musíte se také starat o další letoun, který letí s vámi v páru, nebo o další letadla palebné podpory, která kryjete. Musíme se soustředit právě na tohle a od všeho ostatního, co se děje kolem, se musíme odříznout.“

„Když let skončí, tak jsou slyšet nejrůznější slova, nadávky, křik. Každý chce emoce ventilovat. Samozřejmě nadáváme hlavně na nepřítele. Pomlouváme ho a nazýváme ho nejhoršími slovy,“ říkal Pilščykov v únoru.