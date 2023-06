Na hlavní část ukrajinské protiofenzivy se zatím čeká. Probíhá průzkum bojem, tvrdí odborníci

Petráš však upozornil, že pokud jde o zbraňové vybavení jednotek, Ukrajina se nadále potýká s problémy. „Už tolikráte zmiňovaný nedostatek těžké mechanizované techniky, jenž má být pokryt dodávkami ze Západu, se bohužel může projevit v průběhu protiofenzivy.“

Podle Macka by tak měla být očekávání spojenců ohledně ukrajinské protiofenzivy realistická. „Ukrajinci by se neměli nechat zatlačit do atmosféry, že tohle je jejich poslední šance, a když to nevyjde, tak je začne Západ tlačit k jednacímu stolu.“

„Pravda je taková, že Ukrajinci sice dostávají zbraně od Západu, ale dostávají jich málo a pomalu. Jsou to Ukrajinci, kdo musí tento boj vybojovat a kteří umírají na bojišti,“ poznamenal expert.