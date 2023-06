Čelí kritice i vlastnímu pocitu viny. Rusové, kteří utekli před Putinem, se snaží přemoct negativní image

Hned pár hodin po přísaze šli vojáci do první linie u východoukrajinského Bachmutu. Právě zde možná povede jeden z dílčích útoků ukrajinské protiofenzivy. Její přesný plán je ale zatím utajený. „Chystáme se na noční práce. Je tam úsek fronty, který potřebuje pozornost,“ popsal běloruský dobrovolník Kyril, který žil patnáct let v Česku.

Olga Romanovová stojí v čele organizace Rusko za mřížemi, která sleduje poměry v ruských věznicích. V Německu žije od roku 2017. Byla to ona, kdo přišel s informací, že Wagnerova soukromá armáda nabírá do svých řad vězně. „Pro mě je velmi těžké vidět dnes své krajany, kteří prakticky podporují fašismus,“ svěřila se.

Sám Kolpakov se Putinovu režimu také postavil. Jeho bojem je pokud možno co nejvěrnější popisování toho, co se v Rusku a kolem něj děje. „Máme síť externích redaktorů, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách. Jsme v Rusku nepřátelskou organizací, a proto všechno, co je spojené s námi, může vést k trestnímu stíhání,“ přiblížil šéfredaktor. Redakce Meduzy už léta pracuje z exilu, nyní z Berlína. V jejím sídle ale štáb ČT natáčet nesměl, opoziční portál dodržuje alespoň základní bezpečnostní principy.

„Nikdo nás tu nevidí rád, žádné výjimky pro ty Rusy, kteří jsou proti Putinovi, nejsou. Proto to není jednoduché, ale zvládáme to a uvědomujeme si, že to není nic proti tomu, co se děje na Ukrajině,“ uvedl.



Vztahy opoziční diaspory s ukrajinskou komunitou jsou dalším z citlivých míst. Na letošní festival Svět knihy v Praze přijeli ruský exilový spisovatel Vladimir Sorokin i jeho ukrajinský kolega Serhyj Žadan. Drželi od sebe odstup a v rámci programu si nesedli k jednomu stolu. „Dokonce mě zvali, abych na Ukrajinu jel. Ale já se stydím jako Rus. Počkám, až Ukrajina zvítězí,“ řekl Sorokin.

Výstavu v Praze kritizoval Perebyjnis

Negativní reakce vyvolala také únorová výstava na pražském náměstí Republiky s názvem Jak Rusové ve světě pomáhají Ukrajině. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis označil expozici za cynismus, v noci ji neznámí lidé přelepili nápisy. „Představte si, že by Němci za druhé světové války organizovali v Izraeli výstavu o tom, jak zachraňovali Židy,“ uvedl Perebyjnis.

„Náš cíl byl ukázat solidaritu, že jsme s Ukrajinou, že jsme proti Rusům, proti Rusku, proti Putinovi, a chceme vítězství Ukrajiny,“ reagoval aktivista a organizátor výstavy Anton Litvin.

Podle novináře Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa mnozí Ukrajinci nechtějí mít s Rusy nic společného. Viní je podle něj za to, že dovolili režimu vyvinout se tam, kam se vyvinul.

Aktivista v exilu: Myslel jsem si, že vše půjde rychleji

Aktivista ruské organizace Vesna Andrej Karelin si na vztahy s Ukrajinci nestěžuje. Dokonce chodí společně demonstrovat. Žije v uprchlickém zařízení v Kostelci nad Orlicí, pracuje na směny v nedaleké automobilce a ve volných chvílích jezdí do Prahy na demonstrace.

I přes své mládí už ale něco zažil. V Rusku protestoval proti Putinovi už od svých patnácti let. V době, kdy začala válka na Ukrajině, se Andreje vytrvale snažili naverbovat policisté z takzvaného centra protiextremistického odboru, který se zaměřuje právě na odpůrce režimu. „Oni mně dali ultimátum. Buď budu spolupracovat, nebo mě zavřou. Poradil jsem se s přáteli a rozhodl se, že musím rychle zmizet,“ popsal.