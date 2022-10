Půl roku v zajetí pro Valentinu a Valentinu. Ani po této době ale prý nechtějí Rusy „házet do jednoho pytle“

„Jsou tam i dobří lidé. V té mašinérii jsou ale bezmocní“

Mladé ženy vyšly ze zajetí před čtrnácti dny. Vůbec to nečekaly a doteď se s tím vyrovnávají. Armáda jim zajistila zdravotní i psychologickou péči, která jim pomůže s návratem do normálního života.

I přes prožitá traumata Valentiny nepociťují nenávist k Rusům jako národu. „Nemůžu házet všechny Rusy do jednoho pytle. Jsou mezi nimi i ti, kteří nás opravdu nenávidí, kteří se k nám chovali jako k nepříteli. Ale jsou tam i lidé dobří, kteří dodržovali důstojnický kodex cti. Jsou to lidé, kteří chápou, že to, co se děje, je špatné a musí se to změnit. V té mašinérii jsou ale bezmocní,“ podotýká Valentina Strutynská.

A ještě jednu věc mají obě společnou, prakticky identické plány do budoucna. Obě prý pochopily, že nejdůležitější ze všeho je vlastní rodina. Valentina z námořní pěchoty má ale situaci přeci jen složitější – čeká, až se i její manžel vrátí ze zajetí. Kdy to bude, netuší, ví o něm jen, že je naživu.