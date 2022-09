Místo, kde se nedostává klidu ani mrtvým. V Izjumu pokračují exhumace obětí okupačních vojsk

Jak konkrétně zemřeli, určí až podrobná expertíza. Ukrajinské úřady tvrdí, že za smrt drtivé většiny z nich mohou ruští vojáci. Ať už je usmrtily jejich ruční zbraně, bomby nebo nemožnost dostat se k lékařské péči.

„V jedné z částí jsou pochováni výhradně civilisté. V další jsme našli sedmnáct těl příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny, obránců naší země, kteří zde byli zahrabáni,“ popsal kriminalista Dmytro Ševčuk. „Už jsme to viděli na jiných osvobozených místech Ukrajiny. Buča, Irpiň, Izjum, Charkovská oblast. Všude, kde byli ruští vojáci, jsou k vidění strašné věci,“ říká další z kriminalistů Ihor Malyš.

Exhumace potvrzují to, co mnozí tušili

Ukrajinské síly v Izjumu a okolí jsou v pohybu a snaží se zajistit územní zisky. Pro obyčejné lidi zůstává situace složitá. Nefunguje elektřina, neteče voda. Cesta z Charkova do poničeného města je možná jen přes provizorní most. I pro humanitární pomoc, na kterou mnozí místní čekají.

Viktorův byt v centru zkraje invaze zničil ruský útok. Přestěhoval se k příbuzným do domku u lesa s pohřebištěm. Exhumace podle něj potvrzují to, co mnozí během okupace tušili. „Auta sem jezdila celý den. Desetkrát, dvanáctkrát. My jsme tam ale nechodili. Každý se staral sám o sebe. V létě bylo třeba něco vypěstovat, nějak přežít,“ říká obyvatel Izjumu Viktor.