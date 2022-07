Ukrajinská vicepremiérka jednala s ministrem Bekem. Apelovala na přijetí sedmého balíku protiruských sankcí

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu agentuře Reuters řekl, že EU připravuje sedmý balíček sankcí, již nyní je ale jasné, že jeho součástí nebude omezení dodávek ruského plynu. Podle předsedy vlády se předpokládá, že bude obsahovat zákaz dovozu zlata z Ruska, rozšíří seznam zboží dvojího užití, které je zakázané do Ruska vyvážet, a bude obsahovat také další sankce zaměřené na jednotlivce. Evropská komise by měla balíček předložit zhruba v polovině července a členské státy by jej mohly schválit hned poté, uvedl Fiala.

„Vidíme, že nic zatím nedonutilo Rusko cítit se zodpovědným za tyto zločiny,“ řekla Stefanišynová. V tomto ohledu s Bekem diskutovala o nutnosti dalších sankcí, které podle ní musí být restriktivní a přijaty co nejdříve.