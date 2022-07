Pacifismus je úctyhodný, ale k dobru nevede, hájí Gauck dodávky zbraní Ukrajině

„Přál bych si, abych to nemusel dělat,“ zdůraznil Gauck v odpovědi na dotaz, zda by v případě útoku na Spolkovou republiku bránil zemi se zbraní v ruce. „Ale v takovém případě bych to udělal.“

Exprezident v rozhovoru kritizoval signatáře otevřeného dopisu z řad německých filozofů, spisovatelů a dalších intelektuálů, kteří po Západu požadují, aby okamžitě vyjednal zastavení bojů. Německo by podle Gaucka nemělo říkat Ukrajincům, co by měli jako oběti dělat.

„Pacifistický přístup, úctyhodný v osobním životě, (…) je přístup, který nevede k dobru, ale upevňuje dominanci těch zlých, zločinců a nelidských (lidí),“ prohlásil Gauck v ZDF.

Bezohlední lidé by se podle něj sami sebe neptali, zda je správné vzít zbraně, aby prosadili své nároky, zatímco ti se svědomím ano. „Ve světě, ve kterém jsme tak nekonečně rozdílní, není třeba (…) kapitulovat před bezohledností,“ míní německý exprezident.

„Je černá a bílá“

Role v současném konfliktu jsou podle něj zcela jasné. „Existuje černá a bílá. Máme tady agresora a oběť. (…) Předstírat, že jsme od obou stran stejně vzdálení – to je velmi špatné zkreslení našeho vnímání,“ podotýká Gauck. Nedodávat Kyjevu zbraně by podle něj zvýhodnilo agresora.

Gauck byl spolkovým prezidentem mezi lety 2012 a 2017. Za dobu ve funkci si k Rusku vždy zachovával distancovaný a kritický postoj, mimo jiné bojkotoval pozvání na olympijské hry 2014 v Soči a nikdy nepodnikl státní návštěvu Moskvy.