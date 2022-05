Kalush Orchestra prodala svou trofej z Eurovize, peníze věnovala armádě

Křišťálový mikrofon, který získala Kalush Orchestra za výhru v mezinárodní pěvecké soutěži, skupina prodala v neděli v aukci na Facebooku. Získané prostředky budou použity na nákup tří letounů a pozemní řídicí stanice, uvedl ukrajinský televizní moderátor Serhij Prytula.

Kapela soutěžila v Eurovizi se svou písní „Stefania“ a na vlně podpory veřejnosti si připsala emotivní vítězství, které přivítal i prezident země.

Litevci se složili na dron

Litevská internetová televize Laisvés TV zase založila sbírku na koupi tureckého dronu Bayraktar TB2 pro Ukrajinu. Během necelých čtyř dnů do ní stovky Litevců poslaly pět milionů eur (asi 123,5 milionu korun).

„Než tato válka začala, nikdo z nás si nemyslel, že budeme kupovat zbraně. Ale teď je to normální věc. Něco se musí udělat, aby se svět zlepšil,“ řekla agentuře Reuters 32letá Agné Belickaitéová. Ve středu, kdy byla sbírka zahájena, poslala sto eur. „Na nákup zbraní už přispívám nějakou dobu. A budu tak činit až do vítězství,“ řekla a dodala, že ji částečně motivují obavy, že by Rusko mohlo zaútočit i na Litvu.