Protiofenzivu bychom mohli zahájit za měsíc. Potřebujeme zbraně, vyzývá hlava Luhanské oblasti

Proč podle ukrajinského ministerstva obrany ofenziva Rusů teprve teď vkročila do rozhodující fáze?

Je pravda, že dnes je první den čtvrtého měsíce války a ruské armádě se nepodařilo projít přes Luhanskou oblast. Teď jsou veškeré síly věnovány domu, aby získali Severodoněck, nebo přetnuli trasu Lysyčansk – Bachmut, anebo – a to už je pro ně top účel – získali celou oblast. A tak vidíme, že je nasazováno obrovské množství techniky, neexistuje žádná obec, kterou by neostřelovali, ostřelují od rána do večera, Lysyčansk ovšem poněkud méně, Severodoněck více. Používají dělostřelecstvo, tanky přijíždějí a střílí na objekty, které jsou poblíž. Pálí systémy Grad, Smerč a Uragan.

Tyto systémy používají okupanti už několik dní, střílí na chemický závod Azot v Severodoněcku. Jak to tam vypadá?

Zaplať pánbůh, což říkám za časů války. Během míru by bylo špatné, kdyby závod nefungoval v celé kapacitě, ale nyní nefungoval na sto procent. Pamatujete si na ten výbuch v Libanonu? To právě vybouchla močovina, ale díky tomu, že chemický závod nefungoval na sto procent, tak tam nebyly takové zásoby močoviny. Zato ale mají několik velkých úkrytů a tam se schovává civilní obyvatelstvo, tam nejsou vojáci, přivážíme tam generátory, jídlo, power banky, vše, co je zapotřebí. Oni tam jsou v relativním bezpečí. Ale ostřelování trvá, oni bohužel ostřelovali i v okamžiku, kdy lidé přišli do jakéhosi altánku připravit si jídlo.

Rusové více využívají i letectvo, je to tak? Způsobuje to Luhanské oblasti velké potíže?

Máme s tím potíže, protože nemáme dost systémů protivzdušné obrany, takže nad námi ruská letadla víceméně létají bez zábran, bez překážky, hází bomby a ostřelují nás. Takže potřebujeme zbraňové systémy, které by nám umožňovaly sundat tato letadla z nebe.