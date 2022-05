České tajné služby prověřují další firmu napojenou na Rusko. Podle svědectví byl faktickým majitelem Putin

„Všichni shodně popsali, že tyto akcie držel pro Vladimira Putina. Je to také důvod, proč Timčenko skončil na sankčním seznamu USA,“ vysvětluje novinářka ze serveru Investigace.cz Pavla Holcová.

Pouhý den předtím, než jej USA daly na sankční seznam po ruské anexi Krymu, však prodal Timčenko svůj podíl ve firmě Gunvor svému švédskému společníkovi. „Najednou se objem ropy obchodované z Ruska prudce propadl, nicméně firma Gunvor zůstává velkým a významným obchodníkem,“ dodává Holcová.

Česko chystá zákony

Kvůli sankcionovanému Timčenkovi prověřují české úřady navíc i společnost Swicord, kterou ovládal Timčenkův obchodní partner – bankéř Roman Popov. Firmu převedl po anexi Krymu na ruskou společnici z Karlových Varů.

Česko chystá dva zákony, na jejichž základě by mohlo snadněji obstavovat majetek lidí napojených na Putinův režim. „My se zatím bavíme o nějakých pracovních verzích, až to bude definitivní, tak je možné to poslat do nějakého kolečka připomínek,“ říká ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty).

Česko chce následně řešit i způsob, jakým obstavené majetky zabavovat. Komisař EU pro vnitřní věci vyzval členské státy, aby zabavovaly majetek na základě trestního stíhání. Konečné slovo by ale v těchto případech musely mít soudy.