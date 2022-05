Řadu staveb získalo Rusko ještě od Československa, někde bezplatně užívá i pozemky. Navrácení chce ministerstvo řešit

Zkraje devadesátých let po nich starosta Král chtěl, aby platili rekreační poplatky obci, ale neuspěl. „Odpověď zněla, že naše velvyslanectví má v Oděse rekreační zařízení a oni mají tady ve Vlkančicích. Tím to skončilo,“ nastínil.

Štáb ČT mluvil s mužem, který se představil jako správce pozemku a vily. Před kamerou vystupovat nechtěl, ale podle něj už tam dlouho nikdo nejezdí. Předtím to byly hlavně děti ruských občanů.

„Ruská ambasáda ani Ruská federace nám nikdy za to nájem neplatily, a je to bohužel, musím říci, jeden z mnoha desítek případů, kdy ty majetkoprávní vztahy jsou zkrátka velmi prazvláštní,“ řekl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Dvořák.

Ministerstvo zahraničí hledá způsob, jak majetek dostat zpátky. „Právě jsme zahájili činnost pracovní skupiny, která by všechny tyhle věci měla dát na hromadu a začít je postupně řešit,“ uvedl Dvořák.

Samotná obec se dříve rekreační areál pokoušela získat. „Chtěli jsme, aby nám to vrátili v restitucích, jako majetek obce. To neprošlo,“ sdělil Král. V počítači má starosta uloženou zatím svou poslední výzvu. „Aby to stát zabavil a dal tam ukrajinské utečence.“