Rusko uhradilo úroky v dolarech, aby se vyhnulo vyhlášení bankrotu

Úroky ze státních dluhopisů, které byly splatné 4. dubna, chtěla Moskva uhradit v rublech poté, co nemohla použít své prostředky zmražené západními sankcemi. Transakce v rublech by však byla porušením smluvních podmínek. Pokud by Rusko nezaplatilo do začátku května 649 milionů dolarů (zhruba 14,6 miliardy korun), tak mu hrozilo vyhlášení platební neschopnosti na mezinárodních finančních trzích.

„Ministerstvo financí má prostředky a z ekonomického hlediska nemůže být o platební neschopnosti ani řeč,“ uvedla guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullinová. Přiznala ale, že Rusko má problémy s platbami do zahraničí. Pro vyplacení úroků Moskva podle zahraničních agentur využila služby Citibank, která to však nekomentovala.

USA: Jde o úspěch sankcí

Náměstek z amerického ministerstva financí Wally Adeyemo označil páteční transakci za úspěch amerických sankcí. Moskva podle něj musela odčerpat část svých drahocenných rezerv. „Náš společný cíl je pokusit se Rusku vzít prostředky, které používá pro posílení své ekonomiky a financování válečného úsilí,“ uvedl Adeyemo.

Dva držitelé ruských státních dluhopisů agentuře Reuters řekli, že úroky zatím nedostali. Platba ale může trvat i několik dní, uvedla agentura.

Pokud jde o další případné zpřísňování západních protiruských sankcí, Evropská unie by podle listu The New York Times mohla příští týden schválit emabargo na dovoz ruské ropy. Embargo by měli schválit velvyslanci členských zemí a zavedeno by mělo být během několika měsíců, uvádí americký list.