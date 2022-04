S Putinem bychom mluvit neměli, shodli se Jourová, Niedermayer a Vondra

Podle Jourové neplatí diplomatické pravidlo, že i ve vypjatých situacích spolu musí strany konfliktu mluvit. „Putin má na rukou krev nevinných lidí, dětí a žen. To, co na Ukrajině rozpoutal, je strašné,“ řekla. Dodala, že výsledek jednání, o kterém Nehammer prohlásil, že z něj „nemá optimistický dojem“ nikoho nepřekvapil.

Také podle Niedermayera je izolace Putina nezbytná. Zmínil, že tématem setkání rakouského kancléře a ruského prezidenta mohlo být něco, o čem veřejnost neví. „Návštěva mohla dávat smysl pouze tehdy, pokud by šlo o něco, co by chtěli Ukrajinci,“ míní s tím, že právě oni by měli mít v této souvislosti hlavní slovo. „Ale vůbec si nedovedu představit, jaký plán by tam měl být,“ dodal. Rakousko podle něj tomto konfliktu nemůže být neutrální. „Doufám, že je zcela pevně na straně spojenců a nepochybuji o tom,“ řekl.