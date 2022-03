Reportérka Petra Procházková: Chceme vědět, co si myslí Rusové, kteří válce tleskají

Žila a jako zpravodajka pracovala deset let v Rusku. Odjela, až když ji země vyhostila. Od té doby se systematicky v českých médiích věnuje všemu, co s Ruskem souvisí. Nyní je to logicky válka na Ukrajině. „Když konflikt začal, měla jsem pocit, že musím hned vyrazit. Odjeli mí kolegové a říkala jsem si, co já tady budu dělat. Zjistilo se, že je to něco strašného, protože té práce je strašně moc,“ říká Procházková. Jejím úkolem je třídit informace, které z války putují, ověřovat je a dávat jim kontext. Největším úkolem je pro ni zjistit to, co se aktuálně děje v Rusku – na straně, která válku popírá, nekomunikuje nebo říká jen to, co sama chce. „Náš přístup k ruské realitě je zásadně omezen. Rusko se blíží k něčemu, co je v Severní Koreji. Společnost se uzavírá. Nebudou tam žádní nezávislí novináři a ruští novináři, kteří neutečou, se budou bát cokoliv říct. To je velký problém z hlediska naší práce. A dělat rozhovory jen s lidmi, co emigrovali, to vám nic neukáže. My chceme vědět, co si myslí i ti, kterým je to jedno nebo válce tleskají. A k těm se dostat je velmi obtížné,“ vysvětluje Petra Procházková. Ještě nedávno do seriálu Deníku N dělala rozhovory i s lidmi, kteří souzní s režimem Vladimira Putina. Teď už ji sami prosí, aby je nekontaktovala. „Největší problém je teď získat informátora, aby se s vámi nebál mluvit,“ podotýká.

Ruské důstojníky v Čečensku rozmluvila pár lahvemi vodky Podle Procházkové je na této válce absurdní, že novinář nemá téměř žádnou šanci dostat se na druhou stranu fronty. Obvykle to bývá těžké, těm šikovným se to ale většinou povede. Třeba jako jí ve válce v Čečensku. „Za jisté úplatky šlo frontu několikrát měsíčně přejít. I když ruská strana byla uzavřenější a nechtěla s námi spolupracovat. Za určitých okolností a za využití pár lahví vodky se nám podařilo někdy ruské důstojníky rozmluvit. A párkrát se nám povedlo, že jsme měli materiál i z ruské strany. To je teď vyloučené,“ srovnává situace Procházková. Právě válka v Čečensku jí současný konflikt nejvíc připomíná. „Totálně bezohledná válka vedená primitivními prostředky. Myslela jsem si, že ničeho takového už svědci nebudeme. Že uvidím ruské tanky, na které někdo útočí molotovovými koktejly – to jsem si myslela, že uvidím už jenom ve filmu,“ přiznává. Podobný je podle ní nejen styl vedení války, ale i vzájemná spolupráce novinářů, kteří jsou na místě. Naprosto odlišný je naopak způsob komunikace s domácí redakcí. Nyní vše ulehčují mobilní telefony, notebooky, internet a sociální sítě. Ona měla tehdy k dispozici jen pevnou linku a v nejnutnějších případech satelitní telefon.