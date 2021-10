Učitelé musí brát epidemii zodpovědně. Lokální testy jsou správným krokem, shodli se Plaga a Gazdík

Plaga a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se na čtvrtečním jednání dohodli na opatření, podle kterého neočkovaní učitelé budou muset ve výuce nosit respirátory. Plaga upozornil, že pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci ve školství byli přednostní skupinou při možnosti očkování. „Myslím si, že ve zdravotnictví, sociálních službách a školství by lidé měli být v maximální míře zodpovědní a nechat se očkovat, protože vakcinace je cestou, jak epidemii můžeme zvládnout,“ zdůraznil.

Gazdík podotkl, že každý učitel má zodpovědnost za své žáky. „A jestli je v něčem koronavirus nebezpečný, tak nejen v tom, co může způsobit mému tělu. Ale i to, že musím žít s tím, že jsem někoho nakazil, že kvůli mně někdo z jeho (žákových) rodinných příslušníků, zejména těch starších nebo nemocných, zemře,“ upozornil. To, že se někdo neočkuje z důvodu vysokých protilátek či prodělání nemoci, Gazdík i Plaga považují za pochopitelné.

Novinkou bude také testování neočkovaných žáků po podzimních prázdninách v okresech, kde týdenní výskyt nákazy překročí tři sta případů na sto tisíc obyvatel. Vojtěch následně na Twitteru upřesnil, že testovat se bude 1. a 8. listopadu. Plaga považuje za nutné, aby před začátkem testování dostal resort školství, ředitelé i rodiče informace týden dopředu. Důvodem je i to, aby se stihly testy do školy dostat.

Gazdík potvrdil, že týden dopředu je doba, kterou požadovala i minulá opozice. V pořádku je podle něj nastavená hranice počtu případů pro testování i to, že má jít o lokální opatření. „Celoplošné testování je dnes naprostý nesmysl,“ okomentoval. Za dobrý signál oba považují i zkrácení karantény. Plaga však apeloval na rodiče, aby neposílali děti do školy a školky s respiračním onemocněním.