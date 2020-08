OKD se připravuje na obnovení těžby. Přerušená byla kvůli koronaviru několik týdnů

Podle ředitele provozu OKD Davita Hájka je potřeba v dolech zkontrolovat a oživit veškerá zařízení, stroje a také odzkoušet technologie včetně odtěžení, dopravy a úpraven pod zátěží. „Musíme také sestavit týmy pracovníků. Na všech pracovištích musí být ověřeno, zda jsou z pohledu bezpečnosti připravena k provozu, zejména z hlediska větrání, mikroklimatických podmínek, stavu prevence proti všem rizikům, kterými je zatížená hornická činnost,“ uvedl Hájek.

Dodal, že jakmile bude vše připraveno, budou se jednotlivá pracoviště na všech čtyřech lokalitách spouštět. Mělo by se tak stát do několika dní. Od pondělka bude OKD postupně zvyšovat počet důlních pracovníků o stovky. Po prodělaném onemocnění covid-19 se do práce k dnešnímu dni vrátilo přes 830 zaměstnanců.